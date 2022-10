Ana Rosa, crítica con Kiko Rivera: "Lo digo por experiencia, no tienes ganas de móvil... esa obsesión por radiar todo, es muy frívolo

'El programa de Ana Rosa' analizaba los últimos pasos de Kiko Rivera en su perfil de Instagram, después de que el pasado viernes sufriese un ictus. El cantante, ya está en casa donde se recupera tras recibir el alta hospitalaria. El DJ se encontraría ya en su vivienda junto a sus hijos y su mujer, Irene Rosales , y a la espera de que su madre, Isabel Pantoja acuda a verle. Sin embargo, el hijo de Isabel, no se ha despegado ni un minuto de su teléfono móvil, desde que el pasado viernes tuviese que ser ingresado, el hijo de Paquirri se ha mantenido muy activo en las redes sociales. Desde su cuenta personal ha mandado mensajes y ha ido actualizando día a día cómo se encuentra.

"Cuando tu no estás bien o te acaban de operar no tienes ganas ni de móvil ni de fotos ni de nada", así de tajante se mostraba la presentadora del programa ante las continuas publicaciones de Kiko Rivera desde el pasado viernes. "Esta obsesión por radiar todo, hasta en un hospital, francamente no la entiendo", así de directa hablaba Ana Rosa sobre la actitud del DJ.