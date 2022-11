Isa Pantoja, sobre la relación entre su madre y Kiko Rivera: "Ella está mal y asustada"

Pantoja, tras no ver a su hijo en el hospital: "Ella está mal, tenía esperanzas de encontrarse con él en ese momento..."

"Encima mi madre se enteró tarde, no se enteró en el momento... es un cúmulo de cosas"

"Ella lo que me comunicó es 'no me importa que no tengan contacto conmigo, pero me tienen que llamar a mí porque yo soy su madre"

Isa Pantoja acude al plató de 'El programa de Ana Rosa' para analizar toda la actualidad del corazón y confesar en qué estado se encuentra la relación de su madre y ella con Kiko Rivera.

La hermana del artista se pronuncia sobre las declaraciones de Kiko Rivera en las que confiesa que si él fuese el entrenador de la selección española, recogería a sus jugadores y no iría al Mundial: "Yo creo que él sí iría a cantar, se hace en Catar pero creo que él verá los partidos, ¿no?".

En cuanto a una reconciliación, Isa Pantoja quiere aclarar: "Yo dije que cuando él estaba mal a mí me salió ir, si en ese momento hubiésemos tenido un acercamiento, pues hubiese dado pie a que a los días hubiéramos hablado o hubiese una llamada ahí".

"Al no haber ese acercamiento, pues no sé qué pudo pasar y no pasó, a día de hoy si no le ha salido pues me parece genial, yo me preocupo por su salud... pero no cambia que quiera volver a hablar con él porque las cosas siguen en el mismo sitio", sentencia la colaboradora.

El estado de Isabel Pantoja, sin poder hablar con su hijo

Los colaboradores preguntan a Isa Pantoja cómo se encuentra su madres tras no haber podido ver todavía a Kiko Rivera tras el ictus: "Ella está mal, tenía esperanzas de encontrarse con él en ese momento...". Luego, añade: "Es que encima mi madre se enteró tarde, no se enteró en el momento, se enteró a las horas y no cuando pasó".

En cuanto al momento en el que Kiko ingresó, Isa desvela que su madre sintió "miedo y se asusta" y que encima no le sentó bien que nadie la llamara: "No tiene comunicación con mi hermano ni Irene... ella lo que me comunicó es 'no me importa que no tengan contacto conmigo, pero me tienen que llamar a mí porque yo soy su madre".