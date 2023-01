Vargas Llosa e Isabel Preysler, la discusión de madrugada que acabó con la relación: "Te estás tomando demasiadas libertades"

"Me extraña que todo un Premio Nobel no reconozca que es un hombre celoso. Que no lo siga negando porque hay testigos de lo que paso ahí, y yo he hablado con ella", declara Beatriz. También, cuenta lo sucedido la noche de la discusión: "Volvemos a la famosa noche del champán. Isabel vuelve a su casa, era la una y media de la mañana, llevaba un rato desmaquillándose y hablaba con una amiga por teléfono. Mientras ella estaba tranquila, hablando con su amiga, aparece Mario en el baño, él se desvela porque tiene otro horario y se cree que son las tres de la mañana".

"Qué horas son éstas, las tres de la mañana, de llegar, esto es intolerable. Te estás tomando demasiadas libertades...", le dijo Vargas Llosa gritando y muy enfadado. La otra persona que está al teléfono escucha todo de una manera accidental y se queda alucinada de ver esa faceta de Vargas Llosa. Al día siguiente no hay conversación, Mario se va a reunir y no vuelve a casa, sin avisar. Isabel se entera de esto por el chofer, a lo que el Premio Nobel le llama sin respuesta. Más adelante, él le manda un manuscrito de la próxima novela que va a publicar, pensando que así lo arreglaría y ella le devuelve una carta en la que pone: "Mi casa no es un hotel. Adiós, esto no es la primera vez que pasa y no lo voy a tolerar", en este momento rompe la relación", dice Beatriz.