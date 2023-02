La peineta de Joana Sanz, mujer de Dani Alves, desde París: "Está con una tristeza permanente"

La ciudad del amor sería la elegida para empezar desde cero, está vez sin la compañía de su amor. Leticia Requejo comenta: "La veíamos en París dos días por un tema de trabajo, no se descarta que en un futuro no muy lejano, se traslade hasta allí para quitarse de polémicas". La colaboradora también matiza las stories de la modelo: "La veíamos en redes sociales aparentemente feliz y haciendo un gesto no muy bonito".

Leticia Requejo, por fuentes cercanas añade: "Joana sigue bastante tocada, me hablan de una tristeza permanente, se está apoyando mucho en sus amigos. Con respecto a ese encuentro que tuvo con Alves en prisión, no sé si porque no se fía de nadie o porque directamente, no quiere comentarlo, no habla del tema con nadie".