La mansión de Shakira en Miami que querría vender por 16 millones: "Quiere mudarse a una isla, cerca de una amiga"

Todos los rumores apuntaban a que Shakira se mudaría junto a sus dos hijos a Miami el próximo día 1 de abril. Sin embargo, Álex Rodríguez se desplaza hasta la puerta de la mismísima vivienda y se percata que, a escasos 15 días de la supuesta llegada, está todo paralizado. Los vecinos aseguran que "cada semana los jardineros se encargan de mantener la casa" y algunos de los trabajadores de la zona apuntan al periodista que "no está pintada, no se ve cómo si ella estuviera allí, la piscina no tiene mantenimiento".