Ana Obregón habría nombrado a una persona para que se haga cargo de su bebé si ella no puede hacerlo

Aunque han sido muchas las horas que los medios de comunicación han estado hacienda guardia a las puertas del Memorial Regional Hospital, el prestigioso centro en el que nació el bebé, la periodista nos ha asegurado que no las volveremos a ver por allí: "La revisión de la niña se está haciendo, pero no está siendo en el hospital. Solo tendría que venir aquí si ese bebé tiene algún problema de salud importante. Si no es así, el protocolo estadounidense dice que esas revisiones se hagan en lo que en España definiríamos como un centro de salud", nos ha explicado.