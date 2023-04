Joaquín Prat, sobre la doble vida de Ginés: "Pensaría que es un jeta, pero sus mujeres están encantadas"

Madrueño le lanzaba la pregunta del millón: "Si ella te perdona, ¿seguirías con ella?". Ginés no dudaba en su respuesta: "Si me perdona, sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y lo he dicho: yo la he cagado y le he pedido perdón un montón de veces. Sé que es duro para ella perdonarme, pero si ella me perdona, podemos seguir igual que hemos estado 32 años juntos, otros 32 más".