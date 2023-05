El acuerdo de divorcio de la infanta Cristina y Urdangarin: "Pagará una ayuda económica para su día a día y estar con sus hijos"

La colaboradora toma la palabra para comentar todos los aspectos relacionados con la separación del matrimonio: "He hablado alguna ocasión con el que fuese abogado del matrimonio Pascual de Vives, el tiempo ha ido pasando y a día de hoy el acuerdo de divorcio, el convenio regulador, está consensuado ". Por otro lado, Paloma García-Pelayo apunta: "El hecho de que esperen al 5 junio, que es el día en el que la hija pequeña cumple la mayoría de edad , lo hace todo más fácil porque no tendrían que decidir sobre la patria potestad y la custodia de la menor".

En cuanto a la hija del matrimonio, la periodista apunta que "está previsto que s e vaya a estudiar fuera de Suiza y, por lo tanto, facilitaría todos los trámites por ser la única menor". Por otro lado, la colaboradora añade: "Eso no quiere decir que sea dependiente, como otros hijos que todavía no trabajan , esto es que tienen que estar de acuerdo con el convenio que firmen los padres".

La periodista matiza cómo serán el mantenimiento económico de la hija del emérito a Urdangarin: " Le va a pagar una compensación , una asignación... me hablan de una ayuda económica para su día a día, para las veces que tiene que estar con sus hijos y viajar" . La colaboradora también quiere aclarar: "Las cifras publicadas me las desmienten, tanto los 6.000 euros mensuales como lo que se hablaba de pagar su silencio".

"Me dicen que Urdangarin tiene cuatro razones para no escribir nada que haga daño a sus hijos, tiene claro que después de lo que ha pasado y sufrido la familia nunca se planteará escribir algo que les haga daño, no exige nada de dinero ni dos millones de euros", sentencia García-Pelayo tras hablar con sus fuentes. Por último, matiza: "Hya una compensación económica o asignación y lo que me ha sido imposible es obtener la cantidad exacta".