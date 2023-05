"¿Qué tal tu lista de boda? ¿Qué es lo que más ilusión te hace que te regalen, la cubitera?", pregunta el reportero a Íñigo. El protagonista, tras escuchar la cuestión, le contesta: "La verdad es que los artículos los ha elegido Tamara, así que no tengo ni idea...". Sin embargo, Onieva no puede mantenerse callado y desvela productos muy asequibles de su lista: "¿Los saleros de 25 euros no los mencionáis? Sacáis de contexto todo...".