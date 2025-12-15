Pedro Jiménez 15 DIC 2025 - 22:38h.

Tras este momento, Sandra Barneda ha avisado: "Ciertas actitudes van a tener consecuencias"

Claudia, entre el deseo, los celos y el ego en 'La isla de las tentaciones 9': "Es muy caprichosa, no quiere ni a Gilbert"

Claudia se ha tenido que enfrentar en su última hoguera que ha tenido a algo que, quizás, jamás se habría imaginado. Y es que un acercamiento entre Gilbert y su exnovia, Mari, ha provocado que la catalana estalle y realice una amago de asalto a la otra villa, totalmente fuera de sí. Ya al ver en la 'tablet' a su novio con ex, Claudia avisaba: "No, eso ya no. ¡Esto es un cachondeo!".

"Yo le dije que esto no", añadiría Claudia una y otra vez. Pero la desesperación de Claudia sería cada vez mayor conforme las imágenes se han ido sucediendo en la famosa 'tablet', gritando y propinando algún que otro insulto: "Cada una más tonta que la anterior". "Guarro de mierda", añadía, mientras que a Mari le lanzaba algún que otro improperio que provocaba que Sandra Barneda tuviera que intervenir.

Frases como "estoy teniendo un deja vu" de Gilbert o "yo la perdí contigo" de Mari no hacían más que sacar todavía más si cabe fuera de sus casillas a Claudia, que llegaba a una conclusión: "Incómodo no está". Y una frase daba el pistoletazo de salida a lo que sería un claro amago de Claudia de asaltar la otra villa: "Vamos a salir por Mallorca", le comentaría en un momento dado Gilbert a su ex.

Claudia se levantaba para ponerse delante de Sandra Barneda y pronunciar de manera tajante las siguientes palabras: "Me da igual. Esto no. Yo le dije que no se acercase a ella. Que hiciera lo que quiera si lo siente, pero lo de la ex le dije que desde ese momento se la cargaría". "¡Yo me largo!", señalaría una Claudia que se ponía a correr por la playa desesperada y dando gritos a la interperie. "Decidme dónde está. ¡Dónde es! ¡Gilbert!", subrayaría Claudia.

"¡Ratón!", exclamaría Claudia, hasta en dos ocasiones. Una Claudia que acababa tumbada en la orilla de la playa, tirada en el suelo y derrumbada por completo.

Más adelante, en plenas imágenes de Andrea, Sandra Barneda tenía que parar la hoguera para informar de que Claudia seguía "mal": "No está preparada para volver a la hoguera". Y es que sus gritos estremecedores opacaban por completo la hoguera de las chicas, escuchándose a lo lejos y generando la desconcentración de estas. "Ciertas actitudes van a tener consecuencias", añadiría la presentadora de Telecinco.

Las imágenes más calientes de Gilbert y Noelia hacen explotar a Claudia

Pero estas no han sido las únicas imágenes que han hecho explotar a Claudia en su última hoguera. Claudia se ha enfrentado a unas calientes imágenes de Noelia y Gilbert en su villa en diferentes acercamientos: en la piscina, en una de las fiestas de los chicos... "Es un mentiroso de mierda", añadiría Claudia, que ya no daría crédito al ver a cómo entraban el su pareja y la tentadora en la habitación de él.

"Modosito, que llevas toda la vida siendo un modosito", indicaría Claudia, sin saber todavía lo que le esperaba por ver. Además, se mostraría muy escéptica de que le gustase de verdad Noelia: "Siempre me he creído que me quería más que a nadie. Es la primera persona en mi vida en la que yo confío".