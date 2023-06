Bárbara Rey, sobre la acusación por alzamiento de bienes: "No entendemos nada, no debemos nada a Hacienda"

'El programa de Ana Rosa' da todos los detalles sobre el presunto delito por el que pedirían tres años de prisión a ella y dos años a cada uno de sus hijos. En cuanto a estas informaciones, Bárbara lanza un comunicado donde asegura que está al corriente de todas sus deudas: " Está al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria , no adeudando ninguna cantidad ni por los años que se habla ni en los años posteriores".

La prensa para a Bárbara y a su hija Sofía montadas en el coche y les preguntan acerca de la posible imputación, a lo que éstas se muestran tranquilas y Sofía responde: "Estamos bien y no debemos un duro a nadie". Su madre interrumpe y señala: "Si lo que piden en la sentencia se cumpliera, sería una cosa terrible para ellos". Y ésta añade rápidamente: "No entendemos nada, no debemos nada a Hacienda".