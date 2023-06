Exclusiva| Ainhoa Armentia se pronuncia sobre las imágenes de Urdangarin y la Infanta Cristina: "No le molestan"

La reportera le pregunta a la pareja de Iñaki Urdangarin sobre si se alegra de que él tenga buena relación y cordialidad con su mujer, la infanta Cristina, a lo que ésta responde: " Por supuesto que sí" . Tampoco le molestan las imágenes y cuando se lo pregunta Leticia directamente asegura con honestidad: "No, para nada".

Puede que esta buena relación entre la infanta e Iñaki y la aprobación de su actual pareja Ainhoa, tenga que ver con los términos de divorcio que beneficiarían a la parte de Iñaki. Además, Claire no se quiere pronunciar sobre la actual pareja de su hijo , ni ésta sobre su suegra.

Leticia Requejo asegura: "Desde que conocimos la existencia de la relación entre Ainhoa e Iñaki Urdangarin, es la primera vez que se pronuncia sobre la relación entre él y su ex pareja". Y añade: "Ayer en Vitoria, hablé con una persona que conoce muy bien a la propia Ainhoa y me dice que ella en ningún momento se planteó ir a la graduación porque no tiene relación con los hijos de Iñaki todavía".