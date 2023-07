La llegada de Isabel Pantoja al hospital en el que está ingresado su hijo: "Ha tenido que haber un problema de salud para que se reencuentren"

Isa Pantoja toma la palabra para ser clara con la audiencia y explicar que "yo con mi hermano no tengo relación desde hace años por razones obvias, pero de esto estoy completamente enterada y lo importante para mí es que él esté bien". Tras esto, la colaboradora cuenta que "la primera persona que me informa es mi madre, ella me informa de todo, de lo que ella sabe, con ella es con la que tengo contacto".