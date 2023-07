Al escuchar las palabras de Terradillos, Ana Rosa no puede evitar dar su opinión sobre este asunto: "Yo lo tengo, suelo ponerlo a 24 o 25 grados...". Tras esto, la presentadora continúa diciendo sobre los aires acondicionados: "Sólo lo tengo en un sitio , me paso la vida en mi habitación , en el resto de la casa la verdad es que no tengo ".

"No tengo porque no ha hecho falta, porque no suelo estar en el mes de julio aquí, en Madrid...Gracias a Pedro Sánchez estoy aquí en el mes de julio", c Aomenta Ana Rosa mientras sonríe. Por último, la presentadora confiesa que "a mí me molesta mucho el aire acondicionado fuerte, me molesta horrores y es fatal para la gaganta...".