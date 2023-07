Ana Rosa confiesa el problema que tiene con el color de su vestimenta al entrevistar a Feijóo, Sánchez y Yolanda Díaz en la misma semana: "Sólo puedo ir de blanco"

Tras el anuncio de la próxima entrevista, los colaboradores dicen a ver si le dejará hablar Sánchez a Ana Rosa, a lo que ésta responde: "No, si yo no tengo que hablar, tiene que hablar él . Y hablar de todos los temas que le preocupen a la gente que es de lo que se trata".

"Solo me voy a poder vestir de blanco", declara Ana Rosa. Y añade rápidamente el motivo por el que dice en el chascarrillo que solo vestirá de blanco: "No te puedes poner azul, rojo, verde, fucsia...". Sus compañeros entre risas le dicen que se ponga el color de Ciudadanos ya que no está en la política: "Te puedes poner el naranja". Ésta responde rápidamente: "El naranja no es mi color".