Ana Rosa, sus pantalones en honor al Orgullo LGTBIQ+ y su mensaje: "Hay que defender siempre la igualdad de derechos y oportunidades"

Ana Rosa, tras ver el vídeo de presentación de la celebración del Orgullo, comenta: "Hoy es el desfile, el Día del Orgullo y en este programa estamos especialmente orgullosos porque desde hace muchos años, antes de que se hicieran determinades leyes y sensibilización social, hemos defendido la diversidad". Tras decir esto, Patricia Pardo se percata de un detalle: "¿Los pantalones de hoy son casualidad o no?". La presentadora, orgullosa, se levanta y dice: "Claro que no, cómo va a ser casualidad".

"Es verdad que han habido leyes en las que había cosas con las que no estaba de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que hay proteger a unas personas", sentencia mirando a cámara. Ana Rosa no quiere dejar pasar la oportunidad de reivindicar esta causa ante toda la audiencia: "Por naturaleza o porque así lo sienten, pero deben tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano para trabajar, para integrarse en la sociedad, para no sentirse distintos... creo que esto hay que defenderlo siempre".