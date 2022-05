Antonio Rossi confiesa qué pasó entre Tania Medina y Adrián Pedraja: "Es amigo mío..."

Antonio Rossi cuenta en 'El programa de Ana Rosa qué pasó entre Tania Medina y Adrián Pedraja . Tras la información que Marta Peñate le dio a Alejandro Nieto sobre que su novio habría tonteado con el actor en una discoteca, la pareja se encuentra en crisis. Ambos tuvieron una fuerte discusión porque él no entendía cómo ella no le contó que habló con el actor y terminó llamando a la miss "mentirosa compulsiva".

Joaquín Prat comenta sobre la crisis en la relación de los concursantes: "Si no es es este, será cualquier otro. No apuesto porque lleguen al final del concurso siendo pareja". Antonio Rossi asegura que es "amigo personal de Adrián", declara en su defensa: "No pasó nada". Además, el periodista añade: "Hablé con él en su momento de esto y él me pidió que no dijera nada porque no quería meterse en este jaleo".