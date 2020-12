Asraf confirma que no pasará la Nochebuena en Cantora junto a Isa Pantoja

Asraf no pasará el día 24 en Cantora

"¡Atención!", así buscaba el interés de todos Pepe del Real justo antes de dar una importante información que tiene que ver con las fiestas navideñas en Cantora. El periodista asegura que el novio de Isa P ya ha tomado una decisión respecto al día 24 de diciembre: "La gran pregunta era si Asraf iba a ir a Cantora a pasar la Nochebuena; no, confirmado por él, no va a ir a Cantora a pasar la Nochebuena" . Explicando que el motivo tendría que ver con la situación y las declaraciones que ha hecho sobre su suegra en televisión: "Ha sido decisión suya, no le apetece aparecer por ahí".

¿Estará Isa Pantoja en Nochebuena con su madre?

Además, Pepe del Real no descarta que Isa P si que pase esta fecha con su madre en Cantora, aunque sea alejada de su pareja: "Otra cosa es que vaya Isa con el pequeñín, per él desde luego no va a ir". Algo que le corregía Beatriz Cortázar: "Isa tampoco, eh". Declarando que "este fin de semana Isa si va a ir a ver a su madre con el pequeñín va ir a cantora", pero que el día 24 ella tampoco estará al lado de la cantante: "En cuanto a la nochebuena parece ser que no".