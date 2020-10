El conflicto familiar de Ana Soria tras la elección de mudarse con Ponce: "No gustó nada la decisión de irse tan pronto a vivir con él"

Aseguran que la familia de Ana Soria no estaba de acuerdo con que se mudase con Ponce

Ambos habrían decidido desde el mes de agosto quedarse a vivir en la provincia andaluza, como bien ha contado Sandra Aladro en plató. Además, la periodista también ha afirmado que la familia no estuvo muy de acuerdo con la determinación tomada por ambos: "No gustó nada la decisión de irse tan pronto a vivir con él, tiene 21 años, está estudiando y ella se comprometió a no abandonar los estudios y efectivamente, se ha matriculado en la Universidad de Almería".