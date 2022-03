La entrevista de Jorge Javier a Ivonne Reyes tuvo una invitada sorpresa: Eva Zaldívar. La venezolana reiteraba públicamente la paternidad de Pepe Navarro sobre su hijo Alejandro Reyes, algo que provocó que la exmujer y madre de los hijos del periodista llamara para ser directa con la modelo: " Ivonne sabe perfectamente que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro , ella lo tiene meridianamente claro pero no lo quiere decir, yo lo sé porque tonta no soy, Ivonne sabe perfectamente de quién es su hijo".

Además, por si hubiese alguna duda, Zaldívar recrimina: "La prueba de ADN que se hizo mi hija dio negativa, no son hermano". Una afirmación que enfado a Ivonne Reyes: "¿ De qué hijo no es padre Pepe? ¿Del mío o del tuyo? Porque tú también tienes muchas cosas que callar".

Eva no da crédito con la actitud y versión de Ivonne Reyes, de la que dice: "Se va de madre, ell a suelta lo que le da la gana y le importa todo tres pepinos". Una entrevista en el 'Deluxe' que salpicó directamente a toda su familia: "El sábado comimos todos juntos y, bueno, no hablamos de eso , pero luego lo hablamos Pepe y yo".

"Esta mujer está fatal, peor cada día, no sabe qué inventarse, dice cosas feas y de mal gusto... es muy sucio lo que hace", explica Eva Zaldívar. "Mi hijo me ha echado la bronca porque me dice que le tenía que haber contestado tres cosas bien contestadas... no le tengo miedo a ella, pero no me merece la pena", sentencia para terminar.