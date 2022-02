La excusa de Irene Rosales por la que Kiko Rivera todavía no ha llamado a su tío enfermo: "Se lo tengo que pasar yo..."

Irene Rosales vuelve a dar la cara por Kiko Rivera, los detalles en 'El programa de Ana Rosa' . La modelo explicó por qué no ha llamado a su tío Bernardo, que se encuentra enfermo e ingresado en el hospital, según ha dicho Anabel Pantoja en 'Sálvame'.

Tras el llamamiento a una posible reconciliación con su prima desde su balcón, Kiko Rivera vuelve a esconderse al escuchar la recriminación de Anabel por no haber llamado su tío enfermo. Irene comenta a los medios que el DJ aún "no ha podido" ir a ver al padre de su prima, y además añade sobre el supuesto lío de números: "Sé que hizo algunas llamadas, lo que pasa es que no le cogieron el teléfono".