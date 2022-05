Fran Rivera responde su hermano y da por rota su relación

Después de haber pasado un tiempo muy unidos y cuando parecía que los hermanos Rivera habían fortalecido su relación, la última entrevista de Kiko Rivera en 'Sálvame Deluxe' ha dinamitado de nuevo su unión.

Durante su entrevista, Kiko Rivera se 'encendía' cuando escuchaba las duras palabras que su hermano le dedicó a su madre, Isabel Pantoja: "A esta mujer es normal que le pasan cosas malas porque no es una persona buena. Soberbia y avaricia, así la defino. Delante de mi padre era de una forma y detrás, de otra muy distinta. No nos hacía sentir a gusto en casa de mi padre, no nos hablaba bien ni trataba con cariño".

Kiko cree que su hermano puede tener razón en lo que dijo, pero considera que no es apropiado que lo diga, no era el momento y le dolió: "Yo sé cómo es mi madre, pero 'picha', es mi madre y somos hermanos. ¿Ni siquiera por mí? Y no es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres... aquí ninguno se queda corto. Vamos a dejar a las madres tranquilas y a llevarnos todos bien".

Kiko aseguraba que no le guarda rencor a su hermano, pero advertía r a Fran: "Yo le puedo decir lo que sea a mi madre... pero es mi madre. Yo podría hablar de la tuya, pero me convertiría en lo que eres tú y no quiero. Lo perdono".

Ahora, Fran Rivera ha contestado a su hermano Kiko a través de la revista '¡Hola!': "Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades… y el mío ya ha llegado", confiesa el torero.