Isa Pantoja... ¿en 'La isla de las tentaciones'?

La hija de Isabel Pantoja empezó a reír en plató tras la pregunta y responde con claridad: " Yo no iría porque yo ya estoy reinsertada ". Joaquín Prat y Ana Rosa no pudieron evitar soltar unas carcajadas de complicidad con su compañera Isa.

"No me pondría a prueba ahora mismo", continúa diciendo Isa. La colaboradora explica que no acudiría a las villas por el motivo de que "tengo la sensación de que ahora estoy súper bien, para qué hacer eso... ¡qué necesidad!".