Sigue ahora Telecinco EN DIRECTO

Isa Pantoja regresa de sus vacaciones en Egipto

Isa Pi confía en que su madre no le ha desheredado

Hoy en ‘El programa de Ana Rosa’ hablamos con Isa Pantoja tras sus vacaciones en Egipto, con la compañía de su hijo Alberto y su novio Asraf Beno. La colaboradora nos resuelve las dudas sobre su relación actual con su madre.

Isa Pi comenta que durante sus vacaciones ha estado hablando con su madre, Isabel Pantoja, “no he tenido teléfono, he mantenido contacto a través de otra persona, pero sí que le he enviado fotos, videos, le he contado qué tal, ella se ha preocupado porque hemos estado muy lejos”.

Durante los últimos días, la tonadillera se ha visto envuelta en un juicio por un supuesto delito de insolvencia punible. Isa Pi cuenta que en las conversaciones con su madre, “ella me ha dicho que está bien, pero yo no le he tocado el tema de juicio de cara”.

Otra de las polémicas es la posibilidad de que ella y su hermano, Kiko Rivera, fueran desheredados, Isa Pi explica que ella confía en lo que le dijo su madre, “ahora mismo lo que me preocupa es su salud”. Una información que ha sido desmentida por la propia Isabel Pantoja en ‘Viva la vida’, además los compañeros del programa “me dijeron que no era verdad”, según Isa Pi.