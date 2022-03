Isa Pantoja responde a las declaraciones de Asraf Beno en 'Viva la vida' y por qué sigue defendiendo a su madre después de que no felicitara a su hijo

"No lo entiendo pero lo respeto porque es mi madre, pero a mi hijo es más complicado de explicar"

Isa Pantoja revela cómo se siente en 'El programa de Ana Rosa'. Tras la falta de una felicitación de cumpleaños para su hijo por parte de su madre, la colaboradora acudía al Club Social para excusar su comportamiento, además de explicar que la cantante padece una fuerte depresión que le dificulta una gran cantidad de tareas y que no tiene teléfono.

Asraf Beno, por su parte, era más crítico y declaraba sin piedad en 'Viva la vida' que "quedará sobre su consciencia lo que ha hecho". Además, añadía puntilloso: "No se te ha olvidado lo de la corona y de contestarle a Avilés, por qué no vas a enviarle un mensaje a tu nieto". Isa responde a las palabras de su novio: "Lo justifico porque ella no está bien y es una cosa que mantengo".

Lequio comenta que "el no estar bien o no tener teléfono, no vale", y continúa: "Que sigas defendiendo a tu madre es para darte el premio a la mejor hija del mundo y más cuando, para saber qué tal está, tienes que preguntárselo a tu prima". Tras un cruce de informaciones sobre el teléfono de la cantante, Cristina Tárrega interviene en favor de Isabel: "Tiene debilidad por ese niño. Ahora que no está bien, una de las cosas que más tiene que echar en falta es Alberto porque le da la vida".