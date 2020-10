Kiko Rivera responde con dureza a la llamada de su madre Isabel Pantoja en el 'Deluxe': "Sigo esperando a que vengas"

“ Nunca te hemos dejado solo . Quiero que sepas que tú nunca vas a estar en el suelo, nada más que cuando te toque, mientras tenga tu madre vida. Tienes a tu mujer que siente adoración por ti y tienes una familia que nos morimos por ti”, dijo la tonadillera en directo. También le dio un tirón de orejas por estar contándolo todo en televisión : “ No quiero que sigas hablando de estos temas , te hace mal y me hace mal. Piensa que estamos sanos, hay una pandemia en el mundo, lo que tú estás pasando no es importante (…) Tienes que tener el valor de decirle a tu mujer, a tu madre, que estamos aquí pendiente de vosotros. Tardo cero coma en llevarte donde te tenga que llevar ”.

En los comentarios de la publicación ha seguido hablando del tema con frases como “ a quien no le guste la verdad que no la lea … Aquí sigo yo con mi mujer y mis hijas”.

El apoyo de su familia

Kiko reconoció en el ‘Deluxe’ que no le apetecía hacer nada y que estaba en un bache. “Debería ir al psicólogo, algo tengo. Estoy triste, decaído y no soy feliz con mis metas ni estoy al cien por cien en mi trabajo. Me he centrado en otras cosas, en jugar a videojuegos en vez de hacer otras cosas, no tenía ganas. Estoy en el subsuelo”, dijo derrumbándose.