Joaquín Prat, muy duro con Olga Moreno: "No es lo mismo robar a la organización que a tu compañero"

Para Joaquín Prat no es lo mismo "distraer un coco a los compañeros y comértelo con un colega, que robarle a una colega el bote de nutella" . Justificando el robo de Lola, el presentador tampoco cree que sea lo mismo "robar las galletas a la organización que robar a un compañero" .

Una opinión que comparte Isa Pantoja: "No es lo mismo robar a todos mis compañeros, a que por ejemplo tu seas mi mejor amigo, yo considere que eres mi amigo allí, encima tenga el mismo bote de nutella que tú, y te robe a ti, no es lo mismo". También, expresa que es una cuestión de "fidelidad, es algo de lealtad", el problema no es robar por tener hambre sino quitarle la comida a una amiga.