Lequio no se muerde la lengua y señala a Alexia Rivas: "La incoherencia de esta señora, que cuando estalló el asunto del abogado y periodista pidió respeto y discreción...". Ahora, tras ir a un reality y un plató para contar su vida sentimental, el italiano matiza: "La sensación que yo tengo es que si ella no se hubiese colado en la pantalla del abogado y periodista la historia nunca habría existido, no habría saltado a la pantalla y el abogado seguiría con Marta López".