Joaquín Prat, sobre la conducta de Marta Peñate en la expulsión de Rubén: "Impresentable"

Joaquín Prat no puede evitar criticar la despedida que recibió el concursante, "Rubén estuvo mucho más elegante en la despedida de lo que estuvieron Kiko y Anuar". El presentador entiende que "nadie soportaba a Rubén", pero no es motivo para aplaudir por su expulsión, "sobre todo Kiko Matamoros, que tiene mucha experiencia ya en televisión, sé generoso, queda como un señor, has ganado la batalla en expulsar a Rubén y Rubén ha sido mucho más elegante".