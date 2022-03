Joaquín Prat, tras archivarse las investigaciones al emérito: "Si tú o yo tenemos esos delitos, ya sabéis a dónde vamos"

Maríángel Alcázar, redactor jefe de La Vanguardia, señala que "aunque Juan Carlos forma parte de la familia real, sabemos que ya hubo un cortafuegos hace dos años cuando el rey Felipe no solamente le quitó la asignación sino que consideró que había algunos comportamientos que no eran ejemplares". Además, comenta sobre el comunicado del abogado del emérito: "El letrado va a viajar a Abu Dabi para estudiar la resolución judicial porque se deja caer que ha habido delitos pero que no se pueden demostrar".