Ortega Cano baja unas escaleras y se encuentra a los periodistas. La reportera no puede evitar realizarle preguntas sobre su situación con Ana María Aldón: "Que todo el mundo opine de su relación, ¿cómo lo lleva? Imagino que no muy bien". El torero, con el gesto muy serio y negando con los dedos de la mano, sentencia: "Regular, mal".

Por otro lado, la periodista capta a Ana María Aldón y le hace llegar las palabras de Rocío Flores en nuestro plató: "Dice que tú si has opinado de ella, incluso de la crisis que ha vivido...". Ana María, que no quiere decir ninguna palabra, no puede morderse la lengua y se dirige a la hija de Rocío Carrasco: "Yo no he opinado de su crisis, eh. Eso no es cierto".