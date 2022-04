Joaquín Prat y el problema de salud que le impide estar mucho tiempo de pie: "No me hagas estar más..."

Joaquín reconoce que tararea la canción de Marta Riesco pero confirma que no puede bailarla

Patricia Pardo, al saber el motivo: "Es verdad, el pobrecito mío viene aquí arrastrándose"

Joaquín Prat ha confesado una serie de dolores que lleva acarreando durante un tiempo. El presentador de 'El programa de Ana Rosa' ha desvelado a Patricia Pardo el motivo por el que no puede estar más de pie ni bailar la canción de Marta Riesco.

El presentador no puede contener la risa durante el avance al escuchar la confusión de Alejandro en la isla con el comentario de Kiko Matamoros: "Rencoroso y polvorón, es que no se parecen mucho... si me dices 'verde' y yo te digo 'coche', pues no".

Patricia Pardo no puede evitar sonreír y se pronuncia: "Da un poco de miedo ver a Kiko Matamoros así". Una declaración que hizo cantar rápidamente a Joaquín Prat: "No tengas miedo, no. No tengas miedo... solo es un juego". La presentadora no da crédito con su compañero y espeta: "Te gusta la canción, eh. Te la pones, reconócelo".

"Voy conduciendo, estoy debajo de la ducha, me estoy cambiando en el camerino y de repente me sorprendo a mí mismo tarareándola", dice el presentador. Una confesión de la que Patricia Pardo saca una conclusión: "O sea, que Joaquín Prat canta y baila en su camerino la canción de Marta Riesco".