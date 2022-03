Marisa Martín-Blázquez defiende a Ana María Aldón y explica que su compañera nunca ha hablado de asuntos íntimos en televisión sobre su relación con Ortega Cano. Lequio, al escuchar a la colaboradora, no se ha mordido la lengua: "Ella habla de intimidades desde el primer momento, no solo dijo que su marido tenía los huevos más grandes y además añadió que los tenía muy ricos... si esto no son intimidades, no sé que es. Hasta añadió hace dos semanas que estaba 'desatendida'. Sí lo dijo".