“No tiene coño”

En el programa del pasado domingo, los supervivientes tuvieron que leer posibles frases que sus compañeros habían dicho sobre ellos. Una de las de Olga Moreno fue “ no tiene coño ”, que le dedicó Rocío Carrasco en su documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. La concursante se sorprendió mucho al leerla y se echó a reír.

Marta López ha valorado la situación y dice que se alegra de que Olga no sepa por dónde van los tiros. “Prefiero que no lo sepa porque si no se sentiría ridiculizada”, ha afirmado.