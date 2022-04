Pepe del Real muestra en directo la última publicación de Marta Riesco con cierto asombro, confirmando la marcha de la 'influencer' de las redes sociales. Un adiós que la propia periodista explicó con un largo mensaje: "Necesito evadirme de todo…de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce ".

" Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos. Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos ", dice Marta Riesco en Instagram. Luego, la periodista añade sobre las consecuencias por su relación con Antonio David: "Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor".

Un adiós que no es para siempre, pues sus seguidores podrán disfrutar de Marta Riesco pronto: "Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso os lo prometo . Gracias por todos los que siempre estáis y por los que habéis estado…".

Por último, haciendo honor a su canción, Marta termina diciendo: "No tengo miedo, solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas. Me voy a recuperarlas… Elegid la salud mental por encima de todo y de todos".