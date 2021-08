Patricia Pardo: "Si Belén sale desnuda, olé por ella, pero pobre de la otra chica por salir en bikini con C. Tangana"

La polémica generada por la foto de C. Tangana rodeado de chicas en un yate ha generado mucha controversia. Esther Expósito o Jessica Goicoechea son algunas de las protagonistas de la imagen y Patricia Pardo, en 'El programa del verano', compara el desnudo de Belén Esteban con el posado junto al cantante.

Patricia Pardo dio su opinión sobre la imagen de C. Tangana en el yate junto a un grupo de chicas en bikini: "¡Ya está bien de que una mujer no pueda lucir lo que le dé la gana! ". Además, la presentadora dejó clara su postura: "Creo en el empoderamiento femenino y si se sacan esa foto es porque les da la gana".

Tras mostrar las imágenes de Britney Spears casi desnuda, la presentadora ha realizado una reflexión con la que han estado de acuerdo la mayoría de los colaboradores: "Menos mal que Britney no sale al lado de C. Tangana, o pobre de Belén Esteban, la ponen al lado de C. Tangana e imagínate...".