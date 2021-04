Rocío Flores no tiene piedad con los comentarios de Carmen Borrego: "No forma parte de mi familia"

Rocío Flores aprovecha su presencia en 'El programa de Ana Rosa' para contestar a los comentarios que Carmen Borrego ha realizado sobre Olga Moreno. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco no tiene piedad con la colaboradora de 'Viva la vida'. Además, se ha dirigido entre lágrimas a su madre: "Máma, llámanos, no puedo más" , ha confesado.

La joven no pierde su turno para pronunciarse sobre unas críticas vertidas sobre Olga Moreno: "Me gustaría decir otra cosa, que no tuve la oportunidad de decirlo el martes pasado, referente a un comentario de Carmen Borrego".