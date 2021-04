¿Cómo ve Rocío a Olga Moreno en la isla?

Se derrumba al hablar de su padre: "No es fácil"

Los colaboradores quieren saber cómo pasó su cumpleaños Antonio David sin su mujer, y la hija responde: "Obviamente fácil no es, no es el mejor cumpleaños, lo hemos pasado en familia y lo hemos hecho para que mi padre lo pase lo mejor y alegre posible" .

Los compañeros de Ro Flores también quieren saber cómo se ha sentido su compañera, y ella contesta dudosa: "Lo he pasado... lo he pasado bien". Uno de los colaboradores rememora la foto de prensa de la hija de Rocío Carrasco el día del cumpleaños, y la joven explica casi llorando: "Lo pasé un poco mal cuando fui a recoger la tarta y la gente en la calle me decía palabras y me derrumbé un poco, fueron ánimos, me pilló en un momento bajo...".