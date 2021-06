Sandra Pica estalla contra Olga Moreno: "No me cayó bien, pero si me buscas la vuelta, te busco yo a ti"

"Puedo contar cosas que he visto allí, que no me han gustado y no las cuento por no perjudicar la imagen de ninguno"

"Olga vino a preguntarme por cómo estaba el tema", sobre la docuserie

"Me sorprendió a negativo su caracter... hablando alto y claro, no me cayó bien"

Sandra Pica estalla ante los medios de comunicación tras las continúas informaciones que salen sobre haber pasado información a los concursantes de 'Supervivientes'. Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' analizan las palabras de la ex de Tom Brusse.

En cuanto a los rumores de haber pasado información en la isla, Sandra es clara: "Han pasado la mamá de Melyssa y el hermano de Lara, que me acusen a mí cuando han estado mas personas me parece lo fácil". Luego, añade: "Que digan lo que quieran, que tengan pruebas, que digan un comentario que realmente haya podido salir de mi boca".

Sandra Pica pone en duda la veracidad de la exnovia del francés y dice: "Qué raro que de repente Melyssa va a Tom y le dice 'cuando algo malo se va, viene algo mejor'... qué casualidad que ha ido su madre y le cuentan eso, qué casualidad que yo estoy con otro".

En cuanto a la acusación de Lara durante la gala, Sandra contesta: "Claro, si se lo ha contado su hermano no va a decir que es su hermano, no es tan tonta, la verdad".

Sandra estalla contra la acusación de Olga Moreno

Olga Moreno señaló a Sandra Pica durante la gala de pasar información: "Le ha contado todo a Tom y nos lo ha contado a nosotros también, la verdad". La ex de Tom, muy enfadada, responde: "Yo también puedo contar cosas que he visto allí, que no me han gustado y no las cuento por no perjudicar la imagen de ninguno".

La entrevistada dice resignada: "Me acusan de todo". Luego, sobre si Sandra ha contado algo a Olga sobre la docuserie de Rocío Carrasco, la ex de Tom decara: "A lo mejor me lo cuenta ella a mí porque yo no he visto nada".

"Olga me preguntó por cómo estaba el tema y le dije 'Olga, no lo he seguido, no te puedo decir porque estaría mintiendo", explica Sandra. Sin embargo, la joven no pudo morderse la lengua y estalló: "La comunicación con Olga fue nula porque tuve diferencias con ella".