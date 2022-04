El silencio de Marta Riesco al escuchar el comentario sobre Antonio David: "Quería que lo excusases, como hizo Olga siempre"

Sigue en directo TELECINCO.

Marta Riesco confiesa en 'Viva la vida' su ruptura con Antonio David

Marta Riesco justifica a Antonio David: “No le están permitiendo hacer ciertas cosas”

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, Marta Riesco, explica su actual situación con su expareja, Antonio David Flores, el cual se encuentra en Málaga, mientras la periodista se ha quedado en Madrid.

Marta Riesco no sabe nada de Antonio David y a pesar de “estar enfadada y triste”, intenta justificar su forma de actuar, “creo que él sinceramente se le ha puesto todo tan complicado. Que ha dicho, estoy bloqueado, no sé qué hacer con mi vida”.

Con la voz temblorosa, intenta dar explicaciones y protege a su expareja, recalcando que además de ser un “padrazo”, lo ha dado todo por su relación, “él ha hecho todo, él reconoció nuestra relación, nos hemos hecho unas fotos. Me ha enviado unas rosas a la cadena dónde trabajo”.

Unos actos de amor, que resultan muy significativos para Marta Riesco, “él no puede hacer más cosas de las que ya ha hecho porque ya las ha hecho”. Pero también entiende el punto de vista del resto de colaboradores, “entiendo lo que me decís, que me merezco una serie de cosas que no se me están dando”.

Tras anunciar su ruptura en ‘Viva la vida’ y contar que ha sido su peor cumpleaños, Marta Riesco considera que el padre de Rocío Flores creía que ella iba a excusarlo “o a mantener el tipo”. Algo que no sucedió, por ese mismo motivo Marisa Martín - Blázquez no duda en dar su opinión: “Como ha hecho Olga siempre, ¿sabes? Siempre le ha excusado y le ha puesto parches. A lo mejor está acostumbrado a esa forma de proceder cuando está con una mujer. Siento decírtelo tan crudamente Marta”