Lequio hizo de celestino entre Sonsoles Ónega y su nueva pareja: "Está bien que lo diga de una vez"

Alessandro Lequio no se mordió la lengua al contestar a las palabras de Rosa Benito. La colaboradora dijo que el italiano está "muy mayor" y confesó sentir "pena" . Unas palabras que no han sentado nada bien al italiano, que le responde en 'El programa de Ana Rosa'.

Sonsoles Ónega actúa como si nada y hace referencia a lo de Rosa Benito: "Sí, le he escuchado y visto, ha soltado por su boca lo más grande". Si embargo, Joaquín Prat insiste en el tema personal: "¿No ha dicho nada que no sea verdad? Digo respecto a ti". La presentadora, mirando a otro lado, contesta: "No, respecto a mí no".