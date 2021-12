El zasca de Joaquín Prat a Gloria Camila: "Si su madre lo hubiese querido, le habría dejado esas joyas... tuvo tiempo para pensar la herencia"

Gloria Camila aseguraba que ella no reclama las joyas que su madre dejó en herencia a su hija mayor: "Yo no soy materialista y jamás me he preguntado quién las tiene porque he dado por hecho que todo lo tenía mi hermana". Rocío Carrasco ha heredado piezas con piedras preciosas de altísimo valor, Gloria Camila comentaba: "No me he fijado en lo que tenía, lo que costaba... yo era muy pequeña, mi preocupación no eran las joyas".