Los resultados de las pruebas de ADN alejan cada vez más a Sergio como culpable del crimen de Miriam

Sergio, principal sospecho por el crimen de Miriam Vallejo, está cada vez más alejado de ser condenado como culpable o ser considerado el culpable. Los resultados de las pruebas de ADN lo alejan de ser el culpable, ya que no hay ADN ni en la ropa ni en el coche de este. Sergio siempre ha mantenido su inocencia, a pesar de haber sido detenido durante cuatro meses, para luego ser puesto en libertad por falta de pruebas. Aquel día Miriam recibió más de 90 puñaladas, pero no se ha llegado a encontrar el arma del crimen. Sergio decía que se encontraba jugando a la consola en ese momento, y trece meses después no hay pruebas sólidas sobre la culpabilidad de Sergio.