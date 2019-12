El abogado de Sergio, sobre el crimen de Miriam: "Los presuntos asesinos la confundieron con Celia"

Cuando me entrevisté con Sergio, me quedó clarísima su inocencia

"Cuando me entrevisté con Sergio, me quedó clarísima su inocencia", dice el abogado. En una entrevista por teléfono, el abogado afirma que "hay pruebas que apuntan a una autoría múltiple" en el asesinato de Miriam Vallejo. Según su versión, los presuntos asesinos podrían haberse equivocado en la identificación de la víctima y no descarta que el asesinato fuera por un tema económico.