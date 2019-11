La madre de Diana Quer se dirige a 'El Chicle': “Mi hija siempre fue muy frágil, lo sabrá su asesino”

Durante su declaración juan Carlos solamente pudo hablar de cómo era su hija, ya que el no se encontraba en el momento de la desaparición de su hija: “Siempre le dije a mi exmujer que no quería que mis hijas subieran esa cuesta solas”. Tras el turno de Juan Carlos llegó la declaración Diana López, la cual fue más tensa, ya que se refirió directamente a ‘El Chicle’: “Diana siempre fue muy frágil, lo sabrá su asesino digo yo, verdad chiquilín”. Ante esto, el juez le llamó la atención, incluso amenazando con echarla de la sala. Tras esta declaración, Diana abandonó el juzgado y Juan Carlos lanzó un mensaje para la prensa: “Lo más importante aquí es que haya justicia para mi hija, no permitan que se pierda ese foco”.