Díaz Ayuso defiende el protocolo de Madrid en la vuelta al cole y se disculpa: "Es una vuelta al cole anómala"

Con los datos de contagios por coronavirus imparables en nuestro país y con especial incidencia en la Comunidad de Madrid, la vuelta al cole de los niños resulta más complicada que nunca. El día que muchos de ellos han regresado a las aulas, Isabel Díaz Ayuso ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para explicar el protocolo de la capital y otras dudas sobre la pandemia.

Ayuso ha criticado a los que no están remando en el mismo sentido para frenar el virus y ha dejado claro que no está a favor de la huelga de médicos ni de la de profesores, convocada en Madrid para los días 22 y 23 de septiembre: "Entiendo que hay momentos de reivindicación , pero hay que entender la situación en la que nos encontramos. La primera etapa de la epidemia esto se pudo sortear gracias a la solidaridad de todos y ahora necesitamos la misma unión. Es una vuelta al cole complicada, por eso tenemos que remar todos en el mismo sentido. Lo mismo en sanidad... Creo que las huelgas convocadas son respetables pero innecesarias".

Además, Díaz Ayuso asegura que los datos de hospitalizaciones en Madrid no son alarmantes: "Tenemos un 11% de hospitalizaciones. Es evidente que vamos a tener que convivir con este virus y nos tenemos que acostumbrar a que estas cifras fluctúen porque la única forma de eliminarlas es el confinamiento total y no nos lo podemos permitir, menos en la Comunidad de Madrid. Los alumnos de la EvAU en cuarentena queremos que sigan adelante y que hagan los exámenes aunque sea online".

La presidenta de la Comunidad de Madrid confía en que la vuelta al cole, criticada por muchos, será segura gracias a las meditadas medidas tomadas: "Además de las medidas extraordinarias para que los colegios sean seguro que lo son, queremos bajar los ratios en los colegios. Estamos comprando aulas prefabricadas, que son una gran solución y que permite bajar el número de alumnos por clase. Estamos habilitando nuevos espacios para llevar allí las clases, como centros de salud. Sé que va a haber errores y que las cifras en Madrid siempre son macro, por eso siempre tenemos dificultades añadidas".

Además, ha querido disculparse por los daños ocasionados a profesores y familias: "Vamos a seguir contratando profesores hasta llegar a los 11.000 prometidos. Es una vuelta al cole anómala y yo me quiero disculpar con padres, alumnos y profesores. Estamos poniendo todos los medios posibles para este regreso a las aulas y también tenemos que mirar las cosas positivas como la ilusión de este regreso o la bajada histórica en el número de niños por aula".

Díaz Ayuso ha asegurado que las medidas tomadas para la vuelta a las aulas no han sido improvisadas: "Estamos en una pandemia y cuando una Administración gestiona una pandemia, uno tiene que ir tomando soluciones según las circunstancias en las que nos vamos encontrando. Hemos tenido que pensar en todos los escenarios, hacer acopio de material por si volvemos a un confinamiento total... nosotros desde julio tenemos este plan hecho. No es una cuestión de falta de previsión y todas las medidas que hoy se están estrenando son resultado de muchas semanas de trabajo".

Aunque no lo descarta por completo, de momento cree que un confinamiento total en la Comunidad de Madrid es innecesario: "Hemos previsto todos los escenarios, pero creo que no estamos en esa circunstancia en este momento. Nosotros estamos preparados para cualquier cosa, pero el confinamiento absoluto es la última opción porque somos un motor económico y necesitamos seguir hacia adelante".

Sobre la reunión con García Paje después de sus polémicas declaraciones, Díaz Ayuso se ha pronunciado: "Nunca me he pronunciado sobre las declaraciones del presidente de Castilla la Mancha y no lo voy a hacer. Él ya se disculpó y no voy a darle más importancia porque no la tiene. Madrid es un lugar incluso vulnerable por la gran densidad que tenemos y ayer lo que decididos es caminar juntos, tener estrategias y que cada uno tenga su plan diferente de actuación".

Además, ha hecho un nuevo llamamiento a Pedro Sánchez: "Lo que le pido al presidente del Gobierno es que me reciba y hacer juntos una estrategia donde echarme yo a las espaldas la mayoría de la responsabilidad, pero hacerla juntos porque sino la Comunidad de Madrid en esta pandemia siempre va a estar destacada". Díaz Ayuso ha vuelto a repetir que con Madrid se está haciendo "una campaña injusta".

Sobre la posible moción de censura, Díaz Ayuso ha querido dejar claro que no le preocupa: "Siempre está sobrevolando ese asunto de la moción de censura y no tengo miedo para recrearme en ello. A mí me preocupa que los niños vuelvan al cole de una manera segura, que podamos vencer a este virus, que se vuelva a comprar en la tienda del barrio. Esto es lo que importa, el resto son guerras políticas sin importancia en este momento".