La divertida entrevista a Jorge Javier al salir del hospital: "Me he reencontrado con mi ex y estoy aprovechándome"

telecinco.es

El presentador ha mostrado en 'El programa de Ana Rosa' el buen humor con el que sale del hospital tras ser operado de emergencia por un ictus. "Me he reencontrado con mi ex después de un año y pico y estoy aprovechándome. Le digo: Paco, tráeme un cafeinado; Paco, traéme un descafeinado, que he estado a punto de morirme".

Jorge Javier Vázquez ha hablado con Ana Rosa y Joaquín Prat momentos después de recibir el alta hospitalaria tras ser operado de urgencias por un ictus . Desde el hospital de La Zarzuela, el presentador ha mostrado su buen sentido del humor.

"Llevo una semana y entré para un día. Seguro que ahora dicen que he aprovechado para hacerme una lipo o ir al tinte. Ya que estaba, me lo habría hecho", cuenta. El presentador explica que le han mandado "reposo absoluto, estar en casa, tranquilidad y pasear" durante las próximas semanas. "Me tienen que hacer una prueba en un mes para saber si puedo volver al trabajo o no", adelanta.

Me tienen que hacer una prueba en un mes para saber si puedo volver al trabajo Jorge Javier Vázquez

El presentador ha explicado el motivo por el que decidió ir al hospital. "No tuve ninguna secuela del desmayo de Marrakech. Perdí el conocimiento dos o tres minutos y me desperté sin ningún tipo de síntoma. No vomité ni nada. Seguí con mi viaje y cogí el avión, que eso sí que podría haber sido trágico y a partir del martes o miércoles notaba unos dolores de cabeza que no se me iban tomando ibuprofeno y descansando".

En su primera entrevista tras recibir el alta hospitalaria, Jorge ha demostrado que ha estado informado de todo lo que ha sucedido durante su ingreso, incluso de la polémica medida de Vox de permitir el uso de armas en los hogares españoles. "Lo primero que voy a hacer es comprar un arma para tener en casa por si entra alguien, claro. Podemos ensayar con mucho marica, que como hay tantos...", ha comentado con ironía.

"Parece que no ha pasado nada, pero sí ha pasado. ¿Cómo te ha cambiado esto la vida?", le ha preguntado Joaquín Prat por el grave diagnóstico que tenía el presentador. "No he visto la luz ni nada así", respondía divertido. "Me he reencontrado con mi ex, que me daba mucha vergüenza después de un año y pico. Al verle, he pensado: ésta es la mía y me estoy aprovechando de la situación. Le digo: Paco, tráeme un cafeinado; Paco, un descafeinado, que he estado a punto de morirme".

Me siento muy afortunado y quiero seguir disfrutando lo que me quede de vida Jorje Javier Vázquez

he escrito sin darme cuenta 'se me ha pasado la vida volando". "Me siento muy afortunado de poder decir esto. Soy muy afortunado y quiero seguir disfrutando de lo que quede". Además, el presentador ha confesado que le ha pasado una cosa muy curiosa al responder a un mensaje de alguien conocido. "Le quería responder diciendo que se me ha pasado la semana volando y. Soy muy afortunado y quiero seguir disfrutando de lo que quede".

También ha confesado que ha recibido un mensaje "de uno de los hombres más guapos de España". No ha querido desvelar de quién se trata, aunque asegura que "no es político" cuando le han preguntado si es Pedro Sánchez. "Desde aquí le digo a ese hombre: ¿has tenido que esperar a que casi palmara para escribirme? Estoy por decirle que me haga un último favor por si las moscas", cuenta riendo.

Por último, Jorge Javier ha comentado en tono de broma: "Se me ha olvidado preguntar al salir del hospital si puedo f***** porque el médico me preguntó que si los dolores de cabeza me venían después del coito". "Yo es que soy de los que cuando ligan se entregan porque ligo tan poco que es como si me tocara la lotería y no sé cuándo me va a volver a tocar". "Tú lo que tienes que hacerlo es despacito", le advertía con humor Ana Rosa.