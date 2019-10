Nacho Miret, del colectivo de estudiantes S’ha Acabat: “No pueden quitarnos el derecho a ir a clase con su derecho a huelga”

Nacho Miret es uno de los estudiantes que ayer no pudo entrar en clase debido a los bloqueos que hicieron muchos estudiantes independentistas. Además, Nacho pertenece al colectivo de estudiantes S’ha Acabat. Este estudiante cuenta que todos los accesos estaban bloqueados y que de ninguna manera iban a dejarlos entrar: “Toda la mañana esperamos una respuesta por parte del rector que al final no llegó”. Nacho además habla de que la gran mayoría de estos estudiantes iban encapuchados para no ser reconocidos mientras vulneran sus derechos: “No pueden quitarnos el derecho a ir a clase con su derecho a huelga”.