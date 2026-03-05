La mujer, de 30 años, fue vista deambulando con el cadáver por la zona

El bebé contaba con tan solo 20 meses de vida

Las Palmas de Gran CanariaLa Policía Nacional ha detenido a una mujer de unos 30 años en Las Palmas de Gran Canaria por el presunto asesinato de su bebé de 20 meses. Los investigadores creen que la detenida, de nacionalidad venezolana, pudo haber ahogado al menor en el mar y después haber deambulado por la zona con el cadáver en brazos, según recoge Canarias7.

Los agentes, alertados por varios ciudadanos, acudieron en torno a las 22:00 horas del miércoles al barrio marinero de San Cristóbal después de que vieran a una mujer en actitud sospechosa con un bebé. Cuando llegaron, la menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria e intentaron reanimarle practicándole las maniobras mientras acudían los servicios de emergencias.

La menor fue trasladada al Hospital Insular Materno Infantil de la capital grancanaria, donde falleció.

Los primeros indicios creen que la mujer pudo haber ahogado a la niña en el mar ya que a la llegada de los agentes vieron que la menor estaba mojada.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho cargo del caso, que investiga las circunstancias de lo sucedido, y ha decretado el secreto de sumario.