Luis, expareja de Oriana: "Ella está enganchada a Iván, pero a él no le creo"

Luis fue pareja de Oriana Marzoli durante dos años y ahora la apoya durante su participación en 'La Casa Fuerte'. 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con él de cómo la ve en el reality y cómo cree que le irá su relación con Iván: "No esperaba menos de ella y eso que todavía no ha terminado de arrancar", ha asegurado.

Sobre su relación con Iván, cree que no va a ningún sitio: "No le creo a él. Ya la advertí a ella porque la veo muy enganchada. Ojalá me equivoque y sean pareja, porque ella lo necesita mucho".